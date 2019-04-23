В Перми создадут производство главных редукторов вертолета Ка-226Т

Пермь, , 15:49 — REGNUM Производство главных редукторов вертолета гражданского назначения Ка-226Т разработает и запустит пермское предприятие «Редуктор-ПМ». Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

«Разрабатываемый предприятием редуктор будет обладать преимуществами перед используемой сегодня моделью: увеличенный в два раза межремонтный ресурс, повышенная коррозионная стойкость, возможность эксплуатации во влажном климате, сниженный на 10−12% вес», — говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта составит 787,9 млн рублей, из них 393,9 млн рублей предприятие может получить по линии ФРП в виде льготного займа по программе «Конверсия». Тем самым предприятие увеличит гражданскую составляющую завода.

Отмечается, что одновременно ФРП поддержал ещё шесть проектов в Тульской, Рязанской, Ивановской, Тверской областях, Ямало-Ненецком АО и Москве. Общая сумма займов по ним превысит 1,2 млрд рублей, а общая стоимость проектов — 2,7 млрд рублей.

Ранее в ФРП одобрили предоставление кредитов на финансирование конверсии производства четырёх российских предприятий.

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