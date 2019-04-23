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Эстонию назвали «помойкой европейского авторынка»

Экономика

Там думают, как с этим бороться законодательно

Таллин, 23 апреля 2019, 15:47 — REGNUM  Председатель эстонского Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат заявил, что политическим силам страны необходимо разработать какие-то меры, останавливающие превращение Эстонии в «помойку европейского авторынка».

«Это статус уже наш, теперь пришло время подумать, как от него избавиться», — приводит его слова издание postimees со ссылкой на Äripäev.

По его словам, на эстонском рынке подержанных автомобилей продаётся огромное количество привезённых из Европы транспортных средств, которые стоят менее 3000 евро, и по этой причине покупатели часто закрывают глаза на их состояние, хотя они порой не могут даже сдвинуться с места.

По словам Силлата, при покупке новых автомобилей жители Эстонии ведут себя вполне рационально, но когда речь заходит о покупке автомобиля, которому десять и более лет, покупатели как будто «оставляют голову дома».

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Экономический кризис в Прибалтике
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