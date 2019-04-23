АПК в Ульяновской области показывает стабильную динамику — губернатор

Ульяновск, , 15:38 — REGNUM АПК Ульяновской области имеет «рекордные показатели», благодаря интеграции усилий науки и аграриев. За последние несколько лет сельскохозяйственная отрасль показывает стабильную динамику. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов в своём ежегодном отчёте перед депутатами Законодательного собрания, отметив, что, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Говоря об аграрных итогах 2018 года, Сергей Морозов напомнил, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе составил 1 млн 167,3 тыс. тонн, что «в полной мере обеспечивает потребность региона в зерне, которая составляет порядка 860 тыс. тонн». Урожай подсолнечника возрос до 200 тыс. тонн, что «значительно превышает уровень советского периода».

"Мы входим в пятёрку субъектов ПФО, которые смогли по итогам прошлого года сохранить и увеличить поголовье КРС и коров. Большое достижение — поголовье свиней составляет сейчас 213 тыс. голов. Это почти в два раза больше, чем было на конец 2004 года. И это наивысший показатель за последние 20 лет! Помимо этого, третий год подряд в регионе возрастает производство молока, причём по темпам его производства Ульяновская область опережает все соседние регионы ПФО», — подчеркнул Сергей Морозов, отметив, что последние годы АПК показывает стабильную динамику.

Декан факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств УлГАУ им. П.А. Столыпина Александр Тойгильдин уверен, что в развитие отрасли внесли вклад и представители научного сообщества:

«В этих достижениях заложен и весомый вклад научных работников и тружеников села, слаженная работа которых привела к тому, что аграрный сектор является драйвером развития экономики Ульяновской области, ключевым на сегодняшний день».

Напомним, в ноябре 2018 года был создан научно-образовательный кластер АПК. По словам вице-премьера — министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаила Семёнкина, в рамках его деятельности создаются оптимальные условия для сотрудничества образовательных учреждений и научных организаций с субъектами экономической деятельности для распространения новаций в области аграрной науки и образования.

«Работа учёных проводится с выездом непосредственно в муниципальные образования в виде научно-производственных семинаров. Она направлена на повышение квалификации руководителей и специалистов АПК, рост профессионального мастерства специалистов, знакомство с новой техникой и передовыми агротехнологиями. Кроме того, среди приоритетных направлений — обмен передовым опытом, оперативное решение рабочих вопросов, получение новых знаний в сфере экспорта, рыночной конъюнктуры, налогов и налогообложения, внедрение передовых технологий в сельское хозяйство», — сказал министр.

Напомним, на всероссийском форуме сельхозтоваропроизводителей в Краснодаре президент России Владимир Путин отметил, что крайне важно обеспечить стратегическое партнёрство науки и бизнеса в сельском хозяйстве, дать ход перспективным достижениям и научным изысканиям.

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