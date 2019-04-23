Гройсман заявил, что повысил цены на газ, чтобы отдать кредиты Тимошенко

Киев, , 15:36 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что цены на газ для населения регулирует правительство. Соответствующее заявление Гройсман сделал 23 апреля в эфире одного из украинских телеканалов во время посещения Винницкой области.

По его словам, Украине якобы грозил «огромный кризис» если бы правительство не подняло цены на газ для населения в 12 раз с 700 грн. в 2013 году до 8850 грн. ($320) в 2018 году.

«Что касается газа, то его цена пока регулируется правительством… Если говорить о тарифах на газ, то они установлены теми обязательствами, которые были взяты Украиной в 2008 году (при правительстве Юлии Тимошенко). Я вынужден их выполнять иначе страна была бы под угрозой огромного кризиса», — рассказал Гройсман.

Он приветствовал решение госкомпании «Нафтогаз Украина» снизить стоимость газа для граждан до $308 за 1 тыс. кубометров.

«Вчера «Нафтогазу» наконец-то хватило здравого смысла. С 1 мая стоимость газа на 300 грн. за 1 тыс. кубометров будет уменьшаться. Это хорошая новость… По большому счету за формирование тарифов на коммунальные услуги отвечают в том числе и местные власти. К примеру, котельные принадлежат горсовету любого города. Если у них старые котлы с КПД 65% — один вопрос, а если у них котлы с КПД 99% — это другой вопрос. Это отражается на себестоимости тепла и горячей воды», — добавил Гройсман.

Премьер отметил, что Украина больше тратит на обслуживание и погашение внешних долгов, чем на сектор безопасности и обороны, а также ремонт дорог.

«С 2006 по 2014 год набрали более 50 млрд. долл. внешних и внутренних долгов, на которые мы сегодня тратим треть общенационального бюджета. В этом году мы на дороги направили 55 млрд. (2,054 млрд. долл.), на войско и сферу безопасности и обороны — 210 млрд. (7,844 млрд. долл.), а на обслуживание долгов только в этом году нужно отдать 417 млрд. (15,577 млрд. долл.). Для этого и было условие — выставление «рыночных» цен на газ», — считает Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля компания «Нафтогаз» подтвердила готовность снизить цены на газ для граждан до 8247 гривен за тысячу кубических метров с 1 мая 2019 года. При этом в «Нафтогазе» не исключают повышения цен на газ для населения, если правительство повысит стоимость газа для промышленных потребителей.

«По поручению кабинета министров Украины (КМУ) НАК «Нафтогаз Украины» совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)», — говорится в сообщении.