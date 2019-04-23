Нур-Султан, 23 апреля 2019, 15:34 — REGNUM
22 апреля состоялась встреча глав таможенных служб Южной Кореи и Казахстана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, на встречи глава таможенной службы Южной Кореи Ким Ён Мун совместно с председателем Комитета государственных доходов Республики Казахстан Маратом Султангазиевым подписали соглашение о взаимном признании уполномоченных экономических операторов для оказания поддержки экспортно-импортным компаниям.
«Если данное соглашение будет реализовано, то товарооборот между двумя странами увеличится за счет преимуществ, таких как ускоренные таможенные оформления, сокращение инспекций», — сообщили представители таможенной службы.
Кроме того, представители двух стран договорились обмениваться информацией касательно казахстанской системы пограничного контроля и южнокорейской системы управления рисками.