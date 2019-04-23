Нур-Султан, , 15:34 — REGNUM

22 апреля состоялась встреча глав таможенных служб Южной Кореи и Казахстана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на встречи глава таможенной службы Южной Кореи Ким Ён Мун совместно с председателем Комитета государственных доходов Республики Казахстан Маратом Султангазиевым подписали соглашение о взаимном признании уполномоченных экономических операторов для оказания поддержки экспортно-импортным компаниям.

«Если данное соглашение будет реализовано, то товарооборот между двумя странами увеличится за счет преимуществ, таких как ускоренные таможенные оформления, сокращение инспекций», — сообщили представители таможенной службы.

Кроме того, представители двух стран договорились обмениваться информацией касательно казахстанской системы пограничного контроля и южнокорейской системы управления рисками.