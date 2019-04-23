Туристические и социальные проекты Сахалина получат поддержку ВЭБ.РФ

Южно-Сахалинск, , 15:17 — REGNUM Национальный институт развития ВЭБ. РФ поддержит ряд инвестиционных проектов на территории Сахалинской области. Договоренность об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, была достигнута врио губернатора Валерием Лимаренко с председателем ВЭБ. РФ Игорем Шуваловым.

Долгосрочное финансирование на льготных условиях получат, в частности, проекты, связанные с развитием туристической привлекательности региона: создание первой велосипедно-пешеходной прогулочной дороги в Южно-Сахалинске и модернизация Корсаковского морского торгового порта.

Пешеходно-велосипедный маршрут протяжённостью 6 км свяжет самый популярный городской туркомплекс «Горный воздух» с зелеными зонами, достопримечательностями и новыми пространствами, которые будут специально созданы на прилегающих территориях. По замыслу авторов проекта, она будет основным местом отдыха южно-сахалинцев и, как считает Игорь Шувалов, станет новой визитной карточкой столицы островного региона. Глава ВЭБ. РФ, появление новой прогулочной зоны стимулирует развитие малого бизнеса: точек общественного питания, проката велосипедов и т.д.

Модернизация Корсаковского морского торгового порта с увеличением максимальных глубин с 10 до 14 метров позволит принимать не только крупнотоннажные суда, но и большие круизные лайнеры — до 40 судов океанского класса, что, как прогнозируют в облправительстве, увеличит турпоток в регион на несколько десятков тысяч человек.

«Корсаковский порт мы рассматриваем как важнейшее звено в развитии туристической отрасли не только Сахалинской области, но и России. Жители Японии, Китая, Кореи проявляют большой интерес к восточным рубежам нашей страны. Модернизация морской гавани на юге Сахалина позволит увеличить туристический поток, например, в Петропавловск-Камчатский. Для круизных лайнеров удобно совершать остановку в Корсакове по пути на Камчатку», — рассказал Валерий Лимаренко.

Для развития туристического потенциала порта масштабные работы по благоустройству планируется провести и в самом Корсакове: здесь будет обустроена новая набережная, морской вокзал и привокзальная площадь, построен воднооздоровительный спа-центр.

Важным для региона социальным проектом, представленным ВЭБ. РФ, стало строительство нового хирургического корпуса областной клинической больницы на 340 коек. По расчетам региональных властей, здесь будут проводиться 20 тысяч операций в год.

«Руководство региона собирается развивать агломерацию из двух или даже четырех городов. Мы готовы подключиться к модернизации Южно-Сахалинска и города Корсакова. Это важно с точки зрения экономики региона и качества жизни людей», — цитирует Игоря Шувалова агентство «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты институтов развития во главе с Игорем Шуваловым 23 апреля посетили Южно-Сахалинск. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Сахалинской области, ДОМ. РФ и КБ Стрелка о комплексном благоустройстве областного центра.

Ранее врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал туристскую отрасль одним из важнейших стратегических направлений развития региона. Её финансирование в 2019 году увеличилось в четыре раза по сравнению с 2018 годом. Власти, в частности, намерены развивать горнолыжный курорт «Горный воздух», городскую среду Южно-Сахалинска и природные достопримечательности Курильских островов.