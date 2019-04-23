Пакистан выделил $300 млн на поддержку экспорта текстиля за три года

Исламабад, , 16:30 — REGNUM Государственный Банк Пакистана (Центробанк) отчитался о результатах «Пакета стимулирования экспорта премьер-министра» с 2016 года.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, с 2016—2017 финансового года, когда впервые был введен план стимулирования, Госбанк получил 276 тысяч заявок на возмещение экспортных расходов от текстильных предприятий страны. За это время финансовый регулятор выделил около 300 миллионов долларов субсидий для поддержки важнейшей экспортоориентированной отрасли. Примечательно, что цель такого стимулирования — увеличить экспорт Пакистана в попытке выравнять платежный баланс, вынудивший правительство обратиться к внешним кредиторам.

Напомним, что Пакистан планирует подписать новое соглашение о зоне свободной торговли с Китаем. По мнению советника премьер-министра Пакистана по торговле Абдул Разак Дауда, подписание соглашения позволит увеличить ежегодный объем пакистанского экспорта на 2 миллиарда долларов.