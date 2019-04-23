Первый в мире: в Малайзии появится город на блокчейне

Куала-Лумпур, , 15:06 — REGNUM На западном побережье Малайзии может появиться первый в мире город на блокчейне Melaka Straits City, сообщает 23 апреля РБК.

Отмечается, что инфраструктуру в городе с нуля намерены выстроить компании China Wuyi и SWT International Sdn Bhd.

В городе планируется создать школы, университеты, инновационные предприятия и торговые центры, в них будет заложена технология распределенного реестра. Также у города будет собственная криптовалюта. О точных датах строительства города не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, технология блокчейн — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга.

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