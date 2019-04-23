В Казахстане объяснили причины спада на рынке чечевицы

Астана, , 14:32 — REGNUM Рынок чечевицы в Казахстане второй год находится в депрессии из-за пошлин Индии на все бобовые культуры. Об этом заявил учредитель группы компаний «Северное зерно» Евгений Карабанов, сообщает 23 апреля издание Inbusiness.kz.

По его словам, основным потребителем казахстанской чечевицы остается Индия, которая путем введения пошлин стимулирует внутренний рынок. Карабанов отметил, что из-за этого большие остатки чечевицы сохраняются в Канаде.

«Поэтому чечевичный экспорт заглох, только-только начинает пробуждаться. Соответственно, фермеры не хотят выращивать ее», — добавил Карабанов.

Отметим, в 2017 году площадь посева чечевицы в Казахстане составила 295 тыс. га, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Планировалось, что Казахстан займет четвертое место в мире по экспорту этого продукта.

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