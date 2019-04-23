Абакан, , 14:28 — REGNUM

Совокупная задолженность предприятий ЖКХ Хакасии перед энергетиками за несколько последних лет достигла 459,7 млн рублей. «МРСК Сибири», обеспечивающая энергообеспечение региона, предлагала главе республики Валентину Коновалову различные варианты урегулирования вопроса с долгами. Однако, как отметили в компании, решения так и не было найдено. Республика встала перед риском отключения, при том, что в Хакасии еще не закончился отопительный сезон.

В итоге, как сообщает ТАСС, в ситуацию вынужден был вмешаться представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который под личные гарантии попросил энергетиков не производить отключения.

«В регионе сохраняются низкие температуры, есть риск размораживания систем отопления в жилых домах и соцучреждениях, поэтому я обратился в «Россети» под мою ответственность не производить отключения электроэнергии коммунальным предприятиям-должникам», — цитируют информагентства Сергея Меняйло.

По словам полпреда, вместе со специалистами «Россетей» будут найдены пути выхода из кризиса, выработан комплексный план по оздоровлению сферы ЖКХ региона и долги будут снижаться. При этом подчеркивается, что «МРСК Сибири» действовала корректно и строго в рамках законодательства Российской Федерации.

К энергетикам в республике претензий нет, и, очевидно, что долги надо погашать. Как рассказал Сергей Меняйло, функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии выполняет «Хакасэнерго», дочерняя структура «МРСК Сибири». В целом «МРСК Сибири» обслуживает около 1,75 млн кв. километров на территории Республик Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Таким образом, кризисная ситуация у энергетиков в одном регионе может негативно отразиться и на соседних. Поэтому проблемы застарелых долгов Хакасии требуют эффективного разрешения. Энергетики со своей стороны готовы на различные варианты решения проблемы в рамках российского законодательства.