Сеул, , 14:32 — REGNUM Южнокорейская компания LG Hausys была удостоена премии Ergonomic Design Award, проводимой Ergonomics Society of Korea. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Ergonomic Design Award — премия, проводимая крупнейшей ассоциацией машиностроения в Южной Корее Ergonomics Society of Korea и которая ежегодно оценивает простоту использования, эффективность, функциональность и стабильность различных изделий.

Известно, что LG Hausys была удостоена премии за разработку материала для приборной панели VERNO-IP, который получил высокую оценку с точки зрения качества, надежности и безопасности.

С точки зрения эргономики, данный материал был оценен как продукт, который вызывает только положительные эмоции пользователей как визуально, так и тактильно.

Кроме того, благодаря покрытию на водной основе, материал не впитывает запахи, не вызывает дискомфорта при использовании, а также долговечен и значительно дешевле, чем натуральная кожа.

LG Hausys планирует запустить масштабное производство материала во второй половине этого года, а также поставлять его отечественным и зарубежным производителям автомобилей.

«Эта номинация свидетельствует о том, что LG Hausys стремится повысить качество и дизайн на рынке автомобильных интерьеров. В будущем мы продолжим представлять продукты, которые превосходят ожидания клиентов на мировом рынке автомобильных интерьеров, а также увеличим преимущество нашей продукции», — сообщили представители компании.