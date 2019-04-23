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Компания LG Hausys была удостоена премии Ergonomic Design Award

Экономика

Компания была удостоена премии за разработку материала для приборной панели

Компания LG Hausys была удостоена премии Ergonomic Design Award
LG Hausys была удостоена премии Ergonomic Design Award за материал приборной панели

Сеул, 23 апреля 2019, 14:32 — REGNUM  Южнокорейская компания LG Hausys была удостоена премии Ergonomic Design Award, проводимой Ergonomics Society of Korea. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Ergonomic Design Award — премия, проводимая крупнейшей ассоциацией машиностроения в Южной Корее Ergonomics Society of Korea и которая ежегодно оценивает простоту использования, эффективность, функциональность и стабильность различных изделий.

Известно, что LG Hausys была удостоена премии за разработку материала для приборной панели VERNO-IP, который получил высокую оценку с точки зрения качества, надежности и безопасности.

С точки зрения эргономики, данный материал был оценен как продукт, который вызывает только положительные эмоции пользователей как визуально, так и тактильно.

Кроме того, благодаря покрытию на водной основе, материал не впитывает запахи, не вызывает дискомфорта при использовании, а также долговечен и значительно дешевле, чем натуральная кожа.

LG Hausys планирует запустить масштабное производство материала во второй половине этого года, а также поставлять его отечественным и зарубежным производителям автомобилей.

«Эта номинация свидетельствует о том, что LG Hausys стремится повысить качество и дизайн на рынке автомобильных интерьеров. В будущем мы продолжим представлять продукты, которые превосходят ожидания клиентов на мировом рынке автомобильных интерьеров, а также увеличим преимущество нашей продукции», — сообщили представители компании.

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