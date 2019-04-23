Таджикистан ищет средства на оздоровление госэнергохолдинга

Душанбе, , 14:21 — REGNUM Власти Таджикистана подготовили программу финансового оздоровления ОАХК «Барки Точик», чтобы повысить эффективность и финансовое положение энергетического сектора страны. На осуществление этой программы правительство попросило Всемирный банк (ВБ), а также других партнеров по развитию предоставить денежную помощь. Об этом 22 апреля, сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на представительство ВБ в Душанбе.

Банк проведет процесс оценки экологических и социальных систем в Таджикистане, имеющих непосредственное отношение к программе финансового оздоровления государственного энергохолдинга. И только после этого можно будет ожидать финансовую помощь от такого международного финансового института как Всемирный банк.

Напомним, что общий объем задолженности «Барки Точик», включая привлеченные для реализации электроэнергетических проектов средства, составляет 23,1 млрд сомони (около 2,5 млрд долларов). И это только на начало 2019 года.

Сейчас энергохолдинг реструктуризируется — из одного предприятия сделают три самостоятельные компании. Одна будет выполнять генерирующую функцию, вторая — передающую, а третья — распределяющую.