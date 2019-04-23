В России разработали технологию снижения количества радиоактивных отходов

Москва, , 14:02 — REGNUM Технологию рециклирования высаливателя, которая позволит сократить общий объём образующихся радиоактивных отходов (РАО) среднего уровня активности на 10−20%, разработали специалисты Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов (ВНИИНМ) имени академика А. А. Бочвара. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе института.

В рамках реализации проектного направления «Прорыв» перед учеными Госкорпорации «Росатом» стоит важная задача по возврату америция и кюрия при переработке отработавшего ядерного топлива в топливный цикл и их очистке от продуктов деления, в частности — от редкоземельных металлов. Для эффективного извлечения этих элементов большинство из использующихся технологий задействует в процессе фракционирования так называемый высаливатель (раствор с высоким содержанием солей). Оставшийся после извлечения актинидов такой раствор является жидким радиоактивным отходом среднего уровня активности. С целью снижения суммарного объема отходов, специалисты ВНИИНМ предложили вариант рециклирования этого раствора после извлечения америция и кюрия.

«В лабораторных условиях, но с применением америция, нам удалось подтвердить работоспособность данной технологии. Разработанная электрохимическая ячейка (электролизер) позволит сократить количество среднеактивных отходов фракционирования в потоке выпаривания примерно в 700 раз, что в общем объеме среднеактивных РАО от переработки ОЯТ составляет примерно 10−20%», — сообщил научный руководитель — главный технолог объединенного проекта по разработке базовых технологий переработки отработанного ядерного топлива и обращения с радиоактивными отходами АО «Прорыв» Андрей Шадрин.

АО «ВНИИНМ» — один из ведущих научно-исследовательских институтов и головная организация «Росатома» по проблемам материаловедения и технологий ядерного топливного цикла для всех видов реакторов. Расположен в Москве.

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