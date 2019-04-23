Эр-Рияд, , 14:02 — REGNUM

Южнокорейский премиум бренд товаров для ухода за детьми Sobble открыл свой первый магазин в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

«Наша компания принимала участие в различных международных ярмарках детских товаров ежегодно и активно осваивали зарубежные рынки. Мы получили положительные отзывы от потребителей из-за границы, в частности из Тайваня и Таиланда», — сообщили представители компании.

Известно, что южнокорейский магазин детских товаров открылся в торговом центре HAYAT MALL, площадь которого равна 14 218 кв. метров. Ежегодно данный торговый центр посещает в среднем 10 млн человек.

Бренд товаров для ухода за детьми Sobble был основан в 2017 году. На сегодняшний день продукция данного бренда представлена в 40 странах мира, а официальные магазины находятся в США, Канаде, Германии, Китае, Тайване, Таиланде и Сингапуре.

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