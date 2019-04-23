Глава Ставрополья планирует троекратно увеличить экспорт местной продукции

Москва, , 13:58 — REGNUM Главным вектором и драйвером развития Ставрополья должно стать исполнение «майских» указов президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на состоявшейся 23 апреля пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если говорить о драйвере, основа нашего развития находится или в той или иной степени связана с указами президента. Около 14 миллиардов рублей из регионального бюджета заложено на исполнение «майских» указов президента», — сообщил Владимиров.

Глава региона подчеркнул, что за 5 лет объём валового продукта в Ставропольском крае вырос в 2 раза. Причём в регионе развивается не только сельское хозяйство, но и высокотехнологичная промышленность. Среди задач на ближайшее время — увеличение объемов экспорта с нынешних 300 млн долларов до 1 млрд долларов США. Долю малых и средних предприятий в региональном валовом продукте планируется увеличить до 38%. Кроме того, в ближайшее время будут вводить в эксплуатацию солнечную электростанцию, также планируется развивать ветрогенерацию, отметил Владимиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курортный сбор в 2019 году должен пополнить бюджет Ставропольского края почти на 250 млн рублей, что примерно в 1,3 больше поступлений 2018 года.

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