LG Innotek: Как прибыль превратилась в дефицит

Сеул, , 13:27 — REGNUM В первом квартале 2019 года объем продаж южнокорейской компании по производству материалов и светодиодных компонентов LG Innotek составили 1,38 трлн вон (~$1,2 млрд), а операционные убытки — 11,4 млрд вон (~$9,99 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, продажи компании сократились на 20,5% по сравнению с 2018 годом и на 43,7% по сравнению с прошлым кварталом.

В четвертом квартале 2018 года операционная прибыль компании составила 103,6 млрд вон (~$90,8 млн), однако в первом квартале 2019 года был зафиксирован дефицит.

Известно, что операционные убытки связаны с вялым спросом на запчасти для смартфонов, в частности на модули камер и платы, а также с увеличением затрат на производство деталей для новых моделей телефонов.

Объем продаж плат составил 256,9 млрд вон (~$225,18 млн), что на 17% меньше, по сравнению с предыдущим кварталом, однако объем продаж электрических компонентов, наоборот, увеличился на 3% и составил 272,9 млрд вон (~$239,2 млн). Объем продаж светодиодных компонентов также сократился на 16%.