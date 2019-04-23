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Белый дом: Пенсионный фонд США обанкротится к 2035 году

Экономика

Для предотвращения кризиса необходима реформа

Белый дом: Пенсионный фонд США обанкротится к 2035 году
Грант Вуд. Американская готика. 1930

Вашингтон, 23 апреля 2019, 13:26 — REGNUM  Фонд социального страхования США (исполняющий роль пенсионного) а также фонд медицинской помощи (обеспечивающий льготы на медицинское обслуживание) не смогут в полной мере выполнять свои обязательства перед налогоплательщиками начиная с 2035 года, сообщает CNN 22 апреля со ссылкой на доклад членов правительства Конгрессу.

В этом документе, подписанном Министром финансов США Стивеном Мнучиным и Министром Здравоохранения Алексом Азаром говорится, что в силу демографических изменений в обществе и климата в глобальной и американской экономике расходы фондов социального страхования и медицинской помощи превышают и будут превышать их доходы. В случае, если Конгресс не изменит систему законодательно, введя новые налоги или уменьшив выплаты, уже к 2035 году отвечающий за пенсии по возрасту и инвалидности фонд социального страхования сможет покрыть лишь три четверти всех установленных законом выплат.

Напомним, система социального страхования США, внедренная по инициативе 32-го президента США Франклина Д. Рузвельта в 1935 году, до сих пор считается основным социальным завоеванием США и вызывает бурыне споры из-за своей внерыночной основы. Пенсионный возраст в рамках этой системы составляет 65 лет.

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Экономика и бизнес в США
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