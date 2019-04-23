Власти Дагестана рассчитывают закрыть вопрос с питьевой водой к 2025 году

Махачкала, , 13:42 — REGNUM Многолетняя проблема водоснабжения в Республике Дагестан будет решена к 2025 году. До этого времени чистую питьевую воду получат около 2 млн жителей региона. Об этом на заседании круглого стола в парламенте республики заявил министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе Народного собрания РД.

Министр рассказал, что в рамках республиканской инвестиционной программы в 2019 году предусмотрено строительство 30 объектов водоснабжения, 25 из которых планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Ещё 23 объекта строится по заказу Дирекции единого государственного застройщика-заказчика, 12 — по заказу администраций муниципалитетов.

При этом Малик Баглиев констатировал, что в настоящее время 80% водопроводных сетей Дагестана изношено, а в 23 (из 41) районах республики вообще отсутствует система центрального водоснабжения.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема обеспечения населения чистой питьевой водой в Дагестане стоит весьма остро. В сентябре 2018 года Малик Баглиев заявил, что для решения проблемы водоснабжения в республике необходимо порядка 23 млрд рублей. Чиновник отметил, что в одном лишь городе Буйнакске нужно построить 11 объектов на 5,3 млрд рублей.

В середине декабря министр строительства и ЖКХ Дагестана на совещании у главы субъекта Владимира Васильева доложил, что в течение года в республике завершено строительство 13 объектов водоснабжения и водоотведения общей стоимостью 651 млн рублей. По словам чиновника, они обеспечивают питьевой водой около 420 тысяч человек в 26 населенных пунктах.

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