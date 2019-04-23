В Тверской области на ремонт дорог выделили ещё 1,4 млрд рублей — Руденя

Тверь, , 13:14 — REGNUM Более 1,4 млрд рублей выделено дополнительно на ремонт автодорог регионального и местного значения в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Решение принято на заседании правительства региона 23 апреля, его провел губернатор Игорь Руденя.

«Эта программа является ключевой для развития инфраструктуры нашего региона. Модернизация сети автодорог, повышение транспортной доступности напрямую влияет на рост экономики и реализацию потенциала всех территорий Тверской области. Дополнительные средства позволят провести строительство и капитальный ремонт 43 объектов региональной дорожной сети, осуществить работы на автодорогах и во дворах городов воинской славы Твери и Ржева в преддверии 75-летия Великой Победы», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона особо подчеркнул необходимость постоянного контроля за сроками и качеством работ со стороны как региональных, так и муниципальных органов власти.

Отметим, что из выделенной дополнительно суммы основная часть — 1,2 млрд — будет направлена на ремонт, в том числе капитальный, 26 участков региональных дорог. Более 87 млн рублей добавят на строительство и реконструкцию 17 объектов. Еще около 70 млн рублей дополнительно направят на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности почти на 500 объектах, что, отметил Игорь Руденя, станет важным вкладом в достижение показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На 2019 год запланировано проведение реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, мостовых сооружений на дорогах в Оленинском, Бологовском районах, Осташковском городском округе. Также планируется проведение проектных работ по строительству подъезда к острову Городомля в ЗАТО Солнечный, реконструкции автодороги Осташков — Волговерховье, участков дорог в Ржевском, Зубцовском, Пеновском, Калининском, Торжокском районах, Осташковском городском округе. Кроме того, программу дорожных работ на текущий год включен капремонт дорог и мостов в нескольких районах области.

Дополнительно более 228 млн рублей планируется направить на дорожные работы в городе воинской славы Ржеве, строительство дороги местного значения к туристическому объекту в Конаково.

Добавим, что объем Дорожного фонда на 2019 года запланирован в 10,5 млрд рублей, что на 46% больше, чем годом ранее. В плане — ремонт более 530 километров региональных и местных дорог, что в полтора раза превышает показатели 2018 года.