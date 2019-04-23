В Росрыболовстве ожидают увеличения объёма рыбопереработки

Астрахань, , 13:07 — REGNUM Объём производства рыбной продукции в России по итогам 2018 года составил 4,16 млн тонн, при этом в структуре производства на товар с низкой добавленной стоимостью в России приходится более 70%, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на заседании коллегии агентства в Астрахани. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Вместе с тем в Росрыболовстве ожидают изменения ситуации после ввода в эксплуатацию нового флота и заводов.

«С помощью программы инвестиционных квот по итогам трех проведенных заявочных кампаний мы сможем обновить мощности рыбопромыслового флота на Северном бассейне на 60−65%, на Дальнем Востоке — до 25−30%», — сказал Шестаков.

По его словам, в 2018 году заключены договоры на закрепление инвестиционных квот под строительство 33 судов и 21 берегового рыбоперерабатывающего завода. К концу 2019 года планируется завершение строительства шести судов и 11 заводов.

«Будем осуществлять мониторинг использования инвестиционной квоты по целевому назначению — производство продукции с высокой добавленной стоимостью», — заключил глава ведомства.

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