Финансирование развития транспортной сети в Оренбуржье увеличивают

Оренбург, , 12:47 — REGNUM В Оренбургской области в 2019 году на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, а также содержанию федеральных трасс и искусственных сооружений выделяют 6 млрд рублей, тогда как в 2018 году сумма составляла 4 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, 22 апреля врио губернатора Денис Паслер провёл в Москве ряд встреч по вопросам развития транспортной сети региона и реализации национальных проектов в дорожной отрасли. Обсуждались вопросы передачи объектов в федеральную собственность, а также реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На встрече Дениса Паслера с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом речь шла о возможности увеличения целевого показателя федерального проекта «Дорожная сеть» — составной части национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется, что доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, к 2024 году возрастёт до 50%. Сейчас этот показатель составляет 34,1%. В 2019 году планируется довести до норматива 400 км трасс: 200 км — в рамках федерального проекта «Дорожная сеть», ещё 200 км — за счёт регионального дорожного фонда.

«Оренбургская область строго выдерживает все контрольные сроки, что сегодня подтвердили федеральные кураторы. Сейчас главная задача — до 15 мая заключить контракты на все 109 дорожных объектов, запланированных на этот год в рамках национального проекта», — отметил врио губернатора Оренбуржья.

В центре внимания оказалась и тема реконструкции мостовых сооружений и передачи региональных трасс в федеральную собственность.

На встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком обсуждалась реализация новых проектов, включённых в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2024 года. В частности, разговор шёл о начале реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» — от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска (на участке км 1194+500 — км 1207+000) со сроком реализации до 2024 года и начале проектирования последнего участка строительства обхода Оренбурга со сроком реализации проекта в период 2021—2024 годов.

Участники встречи также затронули тему передачи в федеральную собственность региональных трасс Оренбург — Орск — Челябинск и обхода Оренбурга, включённых в План перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения до 2031 года.

Стоит отметить, общая протяжённость автомобильных дорог федерального значения в регионе составляет 977,6 км, 95,37% которых по состоянию на 1 января 2019 года соответствует нормативным требованиям. Этот показатель выше среднего уровня по Российской Федерации.