Глава Таджикистана поручил реконструировать мукомольный комбинат Душанбе

Душанбе, , 12:42 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил начать реконструкцию мукомольного комбината Душанбе, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент совместно с мэром Душанбе Рустамом Эмомали на месте ознакомился с планом обновления мукомольного завода. Отмечается, что комбинат располагается на территории 4 га. Планируется, что после реконструкции будет налажено производство муки с использованием современным технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля парламент Таджикистана одобрил поправки в государственный бюджет на 2019 год. Согласно документу, НДС на поставку пшеницы для перерабатывающих предприятий и продажу конечной продукции планируется снизить до 10%.

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