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Глава Таджикистана поручил реконструировать мукомольный комбинат Душанбе

Экономика

Производительность переработки пшеницы планируется увеличить до 110 тыс. тонн в год

Душанбе, 23 апреля 2019, 12:42 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил начать реконструкцию мукомольного комбината Душанбе, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент совместно с мэром Душанбе Рустамом Эмомали на месте ознакомился с планом обновления мукомольного завода. Отмечается, что комбинат располагается на территории 4 га. Планируется, что после реконструкции будет налажено производство муки с использованием современным технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля парламент Таджикистана одобрил поправки в государственный бюджет на 2019 год. Согласно документу, НДС на поставку пшеницы для перерабатывающих предприятий и продажу конечной продукции планируется снизить до 10%.

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Экономика Таджикистана
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