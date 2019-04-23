Рубль дорожает весной сезонно

Москва, , 12:37 — REGNUM Тенденция роста рубля относительно доллара США и евро сохранится. 23 апреля укрепление продолжится к уровням 63 руб. по американской валюте и 71 руб. по евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

«Причины такой динамики банальны и пока действенны. Во-первых, сезонно весной рубль дорожает, во-вторых, спекулянты не могут игнорировать факт дорогой нефти в мире, в-третьих, динамика индекса доллара США в мире не располагает к однозначной позиции увеличения спроса на защитные активы», — пояснила эксперт.

Наоборот, неопределенность по USDX (индекс доллара США против корзины валют) на протяжении 2019 года провоцирует снижение стоимости защитных золота, йены и швейцарского франка. То есть валюты развивающихся стран спокойно дорожают, даже несмотря на то, что у каждой из них есть свои причины дешеветь (как санкции запада против России, например).

«Перед очередным размещением ОФЗ 24 апреля рубль также будет расти. Динамика спроса на долговые бумаги РФ с начала года положительная, потому валютные трейдеры явно захотят отработать новый этап продаж ОФЗ накануне», — полагает Сальникова.

Отдельно стоит объяснить стремительное укрепление рубля в моменте и его перспективы. Скорее всего, к началу мая это ралли уже завершится. Перед длинными выходными, когда население захочет воспользоваться валютными накоплениями для покупки туристических путевок или для обновления гардероба, курс будет невыгодным.

«Нельзя сказать, что это частая закономерность в России, но частично идея работает перед новогодними праздниками и весенними длинными выходными днями в стране. Для населения, для тех, кто рассматривает возможность купить иностранную валюту с целью долгосрочного удержания сбережений, текущие уровни можно назвать привлекательными для покупки евро и долларов», — считает Сальникова.

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