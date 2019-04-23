Население погружается в нищету – Делягин о росте среднего кредита в РФ

Москва, , 13:57 — REGNUM Увеличение среднего размера потребительского кредита в РФ говорит о погружении российского населения в кредитную кабалу, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что средний размер потребительских кредитов в России в первом квартале 2019 года вырос на 24,3%.

«К сожалению, хотя обычно рост кредитов — это хорошая новость, в нашей ситуации эта новость, скорее, плохая, — сказал Делягин. — Дело в том, что люди берут кредиты, потому что у них не хватает денег на поддержание нормального существования. И они берут кредиты не для того, чтобы купить себе что-то новое, а для того, чтобы удержаться на прежнем уровне потребления. И в условиях падения реальных доходов населения, что признано даже Росстатом, рост кредита — это погружение в кредитную кабалу».

Делягин обратил внимание на то, что рост кредитов продолжается в РФ уже продолжительное время.

«И этот рост довольно ощутимый, причём речь идёт именно о потребительских кредитах. Это признак того, что население погружается в нищету, — сказал экономист. — Рост кредитов продолжится, потому что экономическая конъюнктура при такой социально-экономической политике улучшаться не будет. Положение дел вполне себе безвыходное».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Национального бюро кредитных историй, средний размер выданных потребительских кредитов в России в первом квартале 2019 года вырос на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 170,3 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост долгов по кредитам на 24% — «сигнал» о серьёзных проблемах в экономике