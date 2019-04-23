Компания «РЖД» выполнила обязательства коллективного договора за 2018 год

Москва, , 12:11 — REGNUM Итоги выполнения коллективного договора «Российскими железными дорогами» за 2018 год подвели участники совместного заседания правления компании и Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей («Роспрофжел»). Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

«Благодаря слаженной и эффективной работе всего коллектива обеспечена устойчивая работа сети, выполнены финансовые, объемные и качественные показатели работы, продолжилась планомерная реализация задач, поставленных руководством страны», — сообщил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, обращаясь с приветственным словом.

Отмечается, что по итогам работы в прошлом году производительность труда в компании выросла на 6,8%, реальная зарплата — на 5,9%, при этом не было ни одного коллективного трудового спора.

Инвестиции на улучшение санитарно-бытовых условий в 2018 году составили 1,7 млрд рублей, в 2019 году на эти цели будут направлены 2,8 млрд рублей. Также компания занимается совершенствованием условий труда и отдыха женщин.

В 2018 году более 77 тыс. человек отдохнули в санаториях и пансионатах холдинга. В летний сезон был организован отдых и оздоровление 60 тыс. детей работников компании, в том числе более 10 тысяч детей — на Черноморском побережье.

В текущем году ОАО «РЖД» предстоит заключить отраслевое соглашение и коллективный договор на очередной трехлетний период.

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