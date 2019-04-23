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Украина покидает зону риска экономического кризиса, заявил Гройсман

Экономика

В мае Киеву предстоит вернуть долги в размере $2,7 млрд

Киев, 23 апреля 2019, 12:06 — REGNUM  На Украине снижается соотношение госдолга и ВВП, страна покидает зону риска экономического кризиса. Об этом заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире программы «Свобода слова».

Он отметил, что экономическая обстановка в стране «абсолютно стабильна», и эту стабильность нужно утверждать, а также наращивать экономический рост.

«Кстати, могу сказать, что долг к ВВП снижается, и это тоже хороший показатель, мы, в принципе, выходим из зоны риска с точки зрения этих показателей», — заявил глава правительства.

В мае Украине предстоит вернуть долги в размере $2,7 млрд. Если погашения долгов не будет, страну ждет экономический кризис, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гройсман заявил, что Украина «зажата долгом», который необходимо отдавать. В 2019 году треть бюджета страны пойдет на оплату долгов, добавил он.

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Социально-экономический кризис на Украине
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