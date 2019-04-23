Режим ЧС хотят ввести в Чувашии

Чебоксары, , 11:53 — REGNUM В 13 муниципальных образованиях Чувашии введён режим ЧС в связи с массовой гибелью озимых культуры. Режим чрезвычайной ситуации хотят ввести и на республиканском уровне. Соответствующее решение принято на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе республики.

В министерстве отмечают, что сложная ситуация в Чувашии сложилась «в связи с гибелью озимых посевов из-за комплекса опасных природных явлений». Всего под урожай 2019 года посеяно 102,8 тыс. га озимых. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, обследованы посевы на 80 тыс. га, погибшими признаны 59,9% (45,5 тыс. га). Наибольшая площадь гибели озимых посевов отмечена в хозяйствах Яльчикского (96,4% от площади сева), Алатырского (91,1%) и Ибресинского (84,6%) районов.

По данным министерства, на всходах отразилась почвенная засуха, в результате появление ростков «затянулось до 30 дней, и значительная часть посевов озимых зерновых культур закончила вегетацию в фазе «шилец». Кроме того, в зимне-весенний период отмечен высокий снежный покров при слабом промерзании почвы, что также негативно сказалось на условиях зимовки культур.

По состоянию на 22 апреля режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» введен в 13 районах республики. Комиссия поручила минсельхозу совместно с ГКЧС подготовить проект распоряжения о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Чувашской Республики.

Отметим, что ранее минсельхоз республики напомнил аграриям о необходимости страхования посевов для минимизации рисков от потерь. Предприятие самостоятельно определяет вероятные риски, от этого определяется компенсация при потере урожая. В министерстве сельского хозяйства Чувашии подчёркивают, что в первоочередном порядке господдержку при ЧС могут получают предприятия, застраховавшие риски, при этом компенсируется из федерального бюджета весь объём затрат.

Напомним, Чувашию нередко выделяли в числе лидеров по объёму страхования урожая — ежегодно страхуется около 60% урожая. При массовой гибели урожая и режиме ЧС возмещение ущерба производится не только за счёт страховых компаний, но и федерального бюджета.

Напомним, с 1 мая в Чувашии начнёт действовать особый противопожарный режим. Жителям будет запрещено посещение лесов при IV—V классах пожарной опасности, также вводится запрет на разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы.

Читайте также: Особый противопожарный режим вводится в Чувашии