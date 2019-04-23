Режим ЧС хотят ввести в Чувашии

Чебоксары, 23 апреля 2019, 11:53 — REGNUM В 13 муниципальных образованиях Чувашии введён режим ЧС в связи с массовой гибелью озимых культуры. Режим чрезвычайной ситуации хотят ввести и на республиканском уровне. Соответствующее решение принято на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе республики.
В министерстве отмечают, что сложная ситуация в Чувашии сложилась «в связи с гибелью озимых посевов из-за комплекса опасных природных явлений». Всего под урожай 2019 года посеяно 102,8 тыс. га озимых. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, обследованы посевы на 80 тыс. га, погибшими признаны 59,9% (45,5 тыс. га). Наибольшая площадь гибели озимых посевов отмечена в хозяйствах Яльчикского (96,4% от площади сева), Алатырского (91,1%) и Ибресинского (84,6%) районов.
По данным министерства, на всходах отразилась почвенная засуха, в результате появление ростков «затянулось до 30 дней, и значительная часть посевов озимых зерновых культур закончила вегетацию в фазе «шилец». Кроме того, в зимне-весенний период отмечен высокий снежный покров при слабом промерзании почвы, что также негативно сказалось на условиях зимовки культур.
По состоянию на 22 апреля режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» введен в 13 районах республики. Комиссия поручила минсельхозу совместно с ГКЧС подготовить проект распоряжения о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Чувашской Республики.
Отметим, что ранее минсельхоз республики напомнил аграриям о необходимости страхования посевов для минимизации рисков от потерь. Предприятие самостоятельно определяет вероятные риски, от этого определяется компенсация при потере урожая. В министерстве сельского хозяйства Чувашии подчёркивают, что в первоочередном порядке господдержку при ЧС могут получают предприятия, застраховавшие риски, при этом компенсируется из федерального бюджета весь объём затрат.
Напомним, Чувашию нередко выделяли в числе лидеров по объёму страхования урожая — ежегодно страхуется около 60% урожая. При массовой гибели урожая и режиме ЧС возмещение ущерба производится не только за счёт страховых компаний, но и федерального бюджета.
Напомним, с 1 мая в Чувашии начнёт действовать особый противопожарный режим. Жителям будет запрещено посещение лесов при
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