Первый камень автозавода Hino в Подмосковье заложат 24 апреля

Москва, , 11:31 — REGNUM В Московской области будет начинается строительство завода грузовых автомобилей японской марки Hino, сообщил 23 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на заседании правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается мероприятий на этой неделе, хотел бы выделить закладку нового завода японского завода Hino. Мы долго к этому готовились. Приезжают наши японские партнеры», — сказал он.

Церемония заложения первого камня состоится 24 апреля в Химках. Его мощность после ввода в эксплуатацию составит 2,5−3 тысячи автомобилей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, первые грузовики могут быть выпущены уже во второй половине 2019 года. По словам председателя правления Hino Motors Ясухико Итихаси, первоначально завод будет выпускать около 2 тыс. автомобилей в год.

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