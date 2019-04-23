Сбербанк требует от правительства Ивановской области 111 млн рублей

Иваново, , 11:30 — REGNUM ПАО «Сбербанк» намерено взыскать с правительства Ивановской области 111,7 млн рублей — иск о взыскании поступил в ивановский Арбитражный суд. 19 апреля было вынесено определение о принятии иска к производству. В качестве третьего лица к спору будет привлечено ЗАО «Кранекс Лизинг», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

«Арбитражный суд Ивановской области, ознакомившись с исковым заявлением, в совокупности с приложенными к нему документами, в том числе с ходатайством о привлечении к участию в деле третьего лица, публичного акционерного общества «Сбербанк России» к Ивановской области в лице Правительства Ивановской области о взыскании 111 679 266 руб. 43 коп., установил: исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на день подачи иска, что в силу ст. 127 АПК РФ является основанием для принятия его к производству», — говорится в определении суда.

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 22 мая. К этому времени истец должен представить доказательства вручения ответчику копии искового заявления с приложенными документами, а ответчик — письменный мотивированный отзыв на иск.

Судя по всему, речь идет о взыскании государственной гарантии по кредиту Сбербанка, выданному ЗАО «Кранэкс Лизинг» в 2012 году — ее срок заканчивается в 2019 году.

Отметим, что ранее госгарантия правительства региона по кредиту «Кранэкс Лизинг» уже была предметом судебного разбирательства. В 2015 году региональный филиал Россельхозбанка обратился в арбитраж с иском о взыскании с правительства Ивановской области 101 млн 349 тыс. рублей. Третьим лицом тогда также было указано ЗАО «Кранекс Лизинг». Основанием для иска было указано неисполнением правительством региона обязательств по договору о предоставлении госгарантий — она была предоставлена закрытому акционерному обществу «Кранэкс Лизинг» по договору от 28 мая 2014 года с Россельхозбанком на сумму 101 миллион 800 тысяч рублей. Тогда суд требование истца удовлетворил.

В 2016 году правительство Ивановской области Ивановской области направило в Арбитражный суд иск уже к ЗАО «Кранэкс Лизинг» о взыскании 99,5 млн рублей, выплаченных по государственной гарантии за кредит Россельхозбанка. В 2017 году стороны пришли к мировому соглашению.

ЗАО «Кранэкс Лизин» зарегистрировано в Иваново, действует с 2002 года. Основным видом экономической деятельности является «торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства».