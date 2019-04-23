Петропавловск-Камчатский, , 11:43 — REGNUM

В Петропавловске-Камчатском замерзают сотрудники представительства МИД РФ и избиркома. В их офисах энергетики отключили отопление за долги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

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На Камчатке сегодня, 23 апреля, довольно холодно — термометры показывают +2 градуса. В отключенном от тепла представительстве МИД РФ погибли от холода цветы.

Проблема в том, что в здании по улице Ленинской, 46, где расположено представительство министерства иностранных дел, краевой избирком, расквартированы ещё около 20 учреждений. Далеко не все из них должники, но отопление отключили всем.

«Собственники помещений должны нам около 3 млн рублей. А мы должны энергетикам только — около полутора миллионов», — привело слова руководителя управляющей организации УК «Восток-1» ИА Кам 24.

В ПАО «Камчатскэнерго» сообщили, что договор заключен напрямую с управляющей компанией, поэтому в связи с наличием долга отключен весь объект.

«И он не будет подключен к теплу до полного погашения долга», — сообщили энергетики.

В офисах оставшегося без отопления здания очень холодно, сотрудники вынуждены работать в верхней одежде. Включать обогреватели запрещает инструкция по технике безопасности.

«Мы обращались в прокуратуру, в Росимущество, к главе города. Пока ответ пришел только из прокуратуры. Нам сообщили, что оснований для прокурорского реагирования не имеется», — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя камчатского представительства МИД РФ Виктор Румянцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни от отопления за долги отключают бюджетные учреждения Еврейской АО. Периодически энергетики, в частности ПАО ДЭК, грозят отключениями даже министерству обороны. Долги населения и организаций ДФО за потребленные коммунальные услуги постоянно растут. Так, в одном только Хабаровске долги населения за услуги ЖКХ по состоянию на 1 января 2019 года превысили 2 млрд рублей.

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил в марте, что население РФ переплачивает за услуги ЖКХ в два раза. Однако никаких действий после заявления главного антимонопольщика пока не последовало.

Дальневосточников, проживающих на нижних этажах многоэтажных домов, построенных до 1999 года, с 1 января 2020 года ожидает существенное подорожание отопления. Инициатором «благодеяния» является Минстрой РФ.