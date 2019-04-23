Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM

В министерстве образования Свердловской области уволили сотрудницу из-за сокрытия своих доходов. Об этом заявил глава ведомства Юрий Биктуганов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Работница была уволена в связи с утратой доверия.

«Приобретая недвижимость, ни она, ни её муж не указала, откуда доходы. Я не знаю, почему. Если человек не может объяснить, откуда у него эти доходы, то… до свидания», — сказал Биктуганов.

Ряд других служащих, а также руководители образовательных учреждений, подчинённых региональному минобру, также допустили ряд ошибок в заполнении, признал министр.

«Основная проблема — руководители образовательных организаций не отнеслись серьёзно и ответственно к заполнению декларации. Не оттого, что хотели что-то утаить. Невнимательно, небрежно подошли к этому», — добавил чиновник.

«Небрежности» тоже не останутся без внимания: в каждом случаи были применены меры административного воздействия, подчеркнул Биктуганов.

Ранее свердловская прокуратура заявила о сокрытии доходов и имущества служащими регионального минобра и руководителями подведомственных ему учреждений. Люди забывали указывать свои земельные участки, квартиры и доходы.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский депутат раскрыл подробности «тайной встречи» по доходам