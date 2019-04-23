КОТРА проведет онлайн-консультации для повышения жизнеспособности экспорта

Сеул, , 11:32 — REGNUM Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА) проведет «1-е торговые консультации в формате онлайн» для повышения жизнеспособности экспорта в период с 23 по 25 апреля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

Известно, что в консультациях примут участие 146 малых и средних предприятий и 91 представитель зарубежных компаний со всего мира. За три дня будет проведено 189 онлайн-консультаций.

Известно, что консультации будут проведены с компаниями из 30 стран, в том числе из Европы, Содружества Независимых Государств, Юго-Западной Азии, Латинской Америки, Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Китая. Онлайн-консультации пройдут на втором этаже головного офиса КОТРА, расположенного в Сочхо-гу города Сеула.