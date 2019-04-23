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КОТРА проведет онлайн-консультации для повышения жизнеспособности экспорта

Экономика

Торговые консультации пройдут в головном офисе Корейского агентства содействия торговле и инвестициям в период с 23 по 25 апреля

Сеул, 23 апреля 2019, 11:32 — REGNUM  Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА) проведет «1-е торговые консультации в формате онлайн» для повышения жизнеспособности экспорта в период с 23 по 25 апреля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

Известно, что в консультациях примут участие 146 малых и средних предприятий и 91 представитель зарубежных компаний со всего мира. За три дня будет проведено 189 онлайн-консультаций.

Известно, что консультации будут проведены с компаниями из 30 стран, в том числе из Европы, Содружества Независимых Государств, Юго-Западной Азии, Латинской Америки, Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Китая. Онлайн-консультации пройдут на втором этаже головного офиса КОТРА, расположенного в Сочхо-гу города Сеула.

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