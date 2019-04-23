Более 10% жителей России ни разу не брали отпуска

Москва, , 11:28 — REGNUM Большинство жителей России (42%) берут оплачиваемый отпуск ежегодно и не испытывают угрызения совести за это. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Брали отпуск год назад 25% работающих граждан РФ. Два года не были в отпуске 5% опрошенных. Один из 100 человек брал отпуск три года назад.

Не ходили в отпуск более трёх лет 4% респондентов. Ни разу за время работы не брали отпуска 11%. Сменили место работы и им не положен отпуск 9% граждан.

Опрос проведён 5—13 апреля 2019 года в 623 населенных пунктах. Опрошены 5000 работающих респондентов во всех округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году около половины жителей России (47%) не планировали брать отпуск летом.

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