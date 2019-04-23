Центр Севастополя остался без электричества

Севастополь, , 11:21 — REGNUM В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас миниблэкаут — нет света с самого утра, на улице не работают светофоры. Сидим на работе без интернета и отдыхаем. С мобильным интернетом тоже всё сложно», — пишут в соцсетях местные жители.

По информации «Севастопольэнерго», в городе проводятся испытания работы энергосистемы в изолированном режиме в связи с запуском на полную мощность Балаклавской и Таврической ТЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, энергомост Кубань — Крым отключили для испытаний возможностей внутренней энергосистемы крымского полуострова.

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