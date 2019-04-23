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«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года

Экономика

За квартал компания заработала 27,3 млрд рублей

Москва, 23 апреля 2019, 11:10 — REGNUM  Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.

Вместе с тем свободный денежный поток компании возрос на 67% до $389 млн (24,8 млрд рублей), что главным образом отражает положительные изменения в оборотном капитале по сравнению четвёртым кварталом 2018 года, несмотря на снижение прибыли.

«Северсталь» продемонстрировала устойчивые финансовые результаты, несмотря на снижение цен на сталь и устойчиво высокие цены на сырье. Мы в очередной раз подчеркиваем преимущества вертикально-интегрированных бизнес моделей», — отметил генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев, комментируя полученные результаты.

ПАО «Северсталь» — это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом.

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Металлургия и металлообработка
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