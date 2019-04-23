Алма-Ата, Казахстан, , 12:40 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor построит в Казахстане завод по сборке автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что моторная компания Astana Motors инвестирует средства в строительство завода на территории Казахстана. По предварительным данным, строительство завода планируется завершить к конце 2020 года.

Предполагается, что в следующем году экспорт автомобильных запчастей Hyundai Motor достигнет $300 млн. А в мае 2021 года завод начнет производить до 15 тыс. автомобилей в год.

«Мы надеемся, что новый завод поспособствует развитию казахстанской автомобильной промышленности, а также станет катализатором для южнокорейский компаний, которые планируют выйти на рынок Центральной Азии», — сказал министр торговли, промышленности и энергетики Сон Юн Мо.

Известно, что на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании присутствовало около 40 человек, в том числе глава компании Hyundai Motor Кон Ён Ун, мэр города Алма-Аты Бауыржан Кыдыргалиулы Байбек и министр индустрии и инфраструктуры развития Республики Казахстан Роман Васильевич Скляр.

Казахстан является крупнейшим торговым и инвестиционным направлением в Центральной Азии. В 2018 году товарооборот между Южной Кореей и Казахстаном составил $2,16 млрд (экспорт $800 млн, импорт $1,36 млрд), а общий объем инвестиций Казахстана — $3,95 млрд .