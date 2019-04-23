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На Урале рекламу крупного застройщика признали неэтичной

Экономика

Использовался эвфемизм бранного слова, решили эксперты

Екатеринбург, 23 апреля 2019, 10:44 — REGNUM  В Екатеринбурге реклама АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» признана неэтичной. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе свердловского УФАС.

По данным ведомства, ранее антимонопольщикам поступило заявление о том, что реклама фирмы якобы нарушает законодательство. После проверки УФАС возбудило соответствующее дело.

Речь идёт о рекламе с изображением поросёнка, обещавшей рассрочку и скидки при покупке недвижимости. Одно из слов в «хрюкающей» рекламе и привлекло внимание проверяющих. Члены комиссии УФАС пришли к выводу, что в нём спрятано жаргонное, бранное и непристойное слово. Комиссия признала рекламу неэтичной.

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