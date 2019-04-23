Глава Чувашии обвинил в «вопиющем разгильдяйстве» руководство минтранса

Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чувашии продолжают искать виновных в ситуации с банкротным ГУП «Чувашавтотранс», где долги по зарплате продолжают расти. Общий размер задолженности ни надзорные органы, ни органы власти публично не называют. Очередные разбирательства начались после визита в республику заместителя генерального прокурора России Сергея Зайцева, который провёл здесь ряд встреч и совещаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Одной из главных тем визита стала ситуация по обеспечению защиты прав граждан на своевременную и полную оплату труда. По данным прокуратуры, на 1 апреля 2019 года задолженность по заработной плате в Чувашии составила 166 млн рублей, «одной из причин указанного роста стала активная работа прокуроров по выявлению латентной задолженности». По данным Росстата, просроченная задолженность по зарплате в Чувашии в марте выросла в 56 раз и достигла 28 млн — в Поволжье больше только в Башкирии (48,3 млн рублей) и Кировской области (37,4 млн рублей). На данные три региона в ПФО приходится 59% от общей суммы задолженности, которая составила 192,6 млн рублей.

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Эти вопросы рассматривались в рамках межведомственного совещания с участием замгенпрокурора России Сергея Зайцева. Был высказан ряд критических замечаний по усилению контроля за просроченной задолженностью, повышению ответственности, а также эффективности работы министерств и ведомств в рамках республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при главе Чувашии.

Наиболее проблемная ситуация сложилась в ГУП «Чувашавтотранс» минтранса республики, которое в июле 2018 года ушло с рынка пассажирских перевозок, а в сентябре было признано банкротом. Глава Чувашии Михаил Игнатьев сослался на то, что основная сумма задолженности образовалась с июля по октябрь 2018 года, когда предприятием уже была прекращена производственная деятельность.

«Он подчеркнул, что несмотря на его прямое поручение, руководство предприятия и минтранса Чувашии затягивали принятие решения по оптимизации штатов при прекращении перевозочной деятельности, что привело к искусственному наращиванию задолженности по заработной плате перед работниками», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале органов власти.

Напомним, в феврале 2019 года от должности министра транспорта был освобождён Владимир Иванов.Решение принято «в связи с переходом на другую работу», говорилось в указе.

«Теперь, продавая государственное имущество через конкурсное производство, приходится исправлять результаты этой вопиющей бесхозяйственности и разгильдяйства. Оплата времени простоя по вине работодателя составляет 34,9 млн рублей, а это 44% от общей суммы долгов по зарплате предприятия», — цитирует Михаила Игнатьева его пресс-служба.

Министр труда и социальной политики Чувашии Сергей Димитриев уверяет, что задолженность по заработной плате к августу 2019 года должен сократиться более чем в два раза. Глава Чувашии поручил «системно контролировать деятельность конкурсных управляющих, к работе которых имеется ряд замечаний».

Напомним, на 10 сентября 2018 года численность работников «Чувашавтотранса» составляла 795 человек (на 1 января 2018 года — 868 человек), из них 634 отправлены в вынужденный простой с оплатой 2/3 среднемесячного заработка. 112 человек участвовали в производственной деятельности — в частности, слесари, механики, водители по перегону автомобилей, сторожа (вахтеры), а также материально ответственные лица (начальники АТП, начальники автоколонн кладовщики, кассиры), бухгалтера и юристы предприятия. Что касается долгов по зарплате, то текущая задолженность за период с июля по август 2018 года составила 14 088 136 рублей. В декабре отмечалось, что по расчёту управляющего, сумма предполагаемых выплат работникам, начиная с октября 2018 года по март 2019 года, составит дополнительно 81 860 345 рублей, итого — 105 048 168 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в ГУП «Чувашавтотранс». По данным надзорного ведомства, конкурсное руководство предприятия, вопреки решению кредиторов, заключило договор о передаче в аренду с 1 декабря 2018 автостанции «Новосельская» в Чебоксарах определенному юридическому улицу, которое в последующем передало объекты недвижимости в субаренду трём юрлицам и четырём предпринимателям. При этом, по информации прокуратуры, сумма арендных платежей более чем 2,3 раза превышала размер оплаты, передаваемой за аренду указанным юридическим лицом в ГУП «Чувашавтотранс».

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.201УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Напомним, кредиторы приняли решение о продаже автостанция «Новосельская», начальная цена которого составила 62 155 35 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года «Чувашавтотранс» ушёл с рынка пассажирских перевозок. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. Единственный государственный перевозчик обслуживал свыше 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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