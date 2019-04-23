Маск: В 2020 году по миру будет колесить 1 миллион «Тесла» на автопилоте

Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Генеральный директор компании «Тесла» Илон Маск заявил об амбициозных планах компании по созданию сети такси, управляемых автопилотом, об этом сообщает Bloomberg 23 апреля.

По словам Маска, к 2020 году на базе технологии автопилота «Тесла» будет создана широкомасштабная сеть автономных автомобилей-такси, не нуждающихся в водителе. Любой владелец машины марки Тесла сможет в любой момент подключить свое транспортное средство к системе и получать долю выручки. По планам Маска уже к середине следующего года сеть таких такси будет насчитывать миллион машин.

«Основное послание, которое сегодня должны воспринять потребители, состоит в том, что покупать что-либо кроме «Тесла» — это финансовое безумие… Через три года это будет то же самое, что владеть лошадью» — добавил Маск.

Напомним, в текущем году цена акций «Тесла» упала на 21%, что вынуждает компанию к более агрессивной политике. Предыдущая стратегия, заключавшаяся в превращении электромобилей в массовый вид транспорта, не оправдала ожиданий. Напротив, на этом поле американская компания потерпела сокрушительное поражение от китайского гиганта BYD, далеко превосходящего «Тесла» по количеству производимых автомобилей.