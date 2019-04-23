«Мстители: Финал» бьет рекорды по кассовым сборам до премьеры

Лос-Анджелес, США, , 10:53 — REGNUM Согласно экономическим прогнозам, премьера блокбастера «Мстители: Финал» может собрать 300 млн долларов с учетом билетов по предзаказу. Данными поделился журнал Deadline со ссылкой на свои источники.

По имеющимся данным, суммы, которые собрал заключительный фильм супергеройской «Саги бесконечности», колеблются в районе 120−140 миллионов долларов. Аналитики прежде высказывали сомнения насчёт того, что трехчасовой кинокомикс может претендовать на рекордные сборы (ведь из-за хронометража ленты количество сеансов в кинотеатрах уменьшается), однако кинотеатры готовы открываться для первых сеансов и в 4 утра. В первую неделю предварительных продаж «Мстители: Финал» в пять раз побили рекорды предыдущей части франшизы, «Мстители: Война бесконечности».

К тому же «Мстители: Финал» по результатам предпродаж перебили возвращение на экраны серии фильмов «Звездные войны» с лентой «Пробуждение силы» в 2015 году.

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Премьера финального фильма киновселенной Marvel состоится в Лос-Анджелесе 23 апреля, в то же время мировой прокат начнется 24 апреля. В России фильм стартует 29 апреля, однако кинотеатры обратились к прокатчикам с просьбой разрешить транслировать «Мстителей» 25 апреля, но пока не получили разрешения.

За сутки до премьеры режиссеры картины, братья Руссо, обратились к зрителям с просьбой удерживаться от раскрытия сюжета до мировой премьеры.

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