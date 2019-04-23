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За мусорный коллапс в Пятигорске оштрафован регоператор

Экономика

До 1 мая региональный «мусорный» оператор должен устранить все недоработки

Пятигорск, Ставропольский край, 23 апреля 2019, 10:13 — REGNUM  Региональный оператор заплатит штраф за возникновение проблем с вывозом мусора в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба губернатора. Сумма назначенного штрафа не уточняется.

Как пояснили в пресс-службе главы региона, штраф оператору назначен за «некачественное выполнение взятых на себя обязательств».

«В срок до 1 мая он должен окончательно устранить все недоработки. В случае неисполнения требований будет рассмотрен вопрос о лишении компании статуса регоператора», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля компания-подрядчик прекратила вывоз мусора с улиц Пятигорска. Жители жаловались на то, что город буквально завален мусором. Региональный оператор «Жилищно-коммунальное хозяйство» объяснил ситуацию тем, что подрядная организация в одностороннем порядке отказалась от исполнения договоренностей. Стабилизировать ситуацию с мусором смогли лишь через несколько дней. Губернатор Владимир Владимиров тогда заявил о «вымогательстве» со стороны перевозчика.

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