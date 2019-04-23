ФНС разъяснила дачникам, облагаются ли теплицы и хозблоки налогом

Москва, , 10:11 — REGNUM Хозяйственные постройки на дачных участках жителей России, которые не относятся к недвижимости, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) не регистрируются. Налог на имущество за них платить не надо, сообщается на сайте ведомства

К хозяйственным постройкам относятся строения, не имеющие капитального фундамента — теплицы, хозблоки, бытовки, навесы, некапитальные временные строения.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв. метров, то налог с нее не взимается.

Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом на имущество физлиц как самостоятельная недвижимость.

Капитальные хозпостройки, не попадающие под действие льгот, в том числе площадью более 50 кв. метров, облагаются налогом в общем порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2019 года Госдума проголосовала за поправки о льготном налогообложении многодетных семей в ходе рассмотрения закона о налоговых изменениях в третьем, итоговом чтении.

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