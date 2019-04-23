Фонд Чалого обжалует запрет суда на реконструкцию Матросского бульвара

Севастополь, , 09:58 — REGNUM Благотворительный фонд историко-культурного развития Севастополя «35 береговая батарея» не согласен с решением Арбитражного суда по поводу признания реконструкции Матросского бульвара незаконной и намерен обжаловать его. Об этом 22 апреля журналистам сообщил адвокат Максим Яршин.

«К сожалению, суд не прислушался к исковым требованиям благотворительного фонда «35 береговая батарея». Они либо были оценены неправильно, с нарушением норм материального права и процессуального права, либо, я не исключаю, были вообще проигнорированы судом первой инстанции. Сейчас какие-то однозначные выводы делать рано. Мы хотим дождаться решения суда в полном объёме, в том числе с мотивировочной его частью, и с большой степенью вероятности, которая приближается к 100%, что мы будем обжаловать это решение в апелляционной и, если будет необходимо, кассационной инстанции», — отметил адвокат.

По его словам, дело по Матросскому бульвару можно назвать уникальным в мировой судебной практике.

«Это просто злоупотребление властными полномочиями, на мой взгляд. Это моё оценочное суждение», — подчеркнул юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля арбитражный суд Севастополя признал незаконным реконструкцию Матросского бульвара, которую проводил благотворительный фонд «35 береговая батарея», обязав его прекратить все работы.

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