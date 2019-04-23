В РФ для участников нацпроекта по производительности могут ввести льготы

Москва, , 09:49 — REGNUM Министерство экономического развития России прорабатывает конфигурацию налоговых преференций для участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», заявил замминистр ведомства Пётр Засельский.

По его словам, состоялись заседания рабочих групп, в которых участвовали бизнес-сообщество, министерство финансов, федеральная налоговая служба и другие ведомства и на которых обсуждались потенциальные налоговые преференции.

«Был очень сильный разброс мнений: от «кардинально отменить все и ввести одну преференцию» до «снизить везде по чуть-чуть», — рассказал в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» Засельский, добавив, что «это было отфильтровано и еще раз обсуждено с Минфином».

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» утверждён в России в 2018 году. Цель программы — повысить производительность труда в субъектах страны на предприятиях-участниках приоритетной программы не менее чем на 30%.

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