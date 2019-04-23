Boryung Pharmaceutical завершила строительство завода в южнокорейском Есане

Есан, Южная Корея, , 09:56 — REGNUM Южнокорейская фармацевтическая компания Boryung Pharmaceutical завершила строительство завода в провинции Чхунчхон-Намдо, сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 23 апреля состоялась церемония завершения строительства нового производственного комплекса в промышленном центре, расположенном в районе Ынбон-мён в уезде Есан.

Известно, что площадь нового комплекса составляет 28 551 кв. метров, а на строительство завода было потрачено 160 млрд вон (~$140,24 млн).

Кроме того, после запуска на заводе будет трудиться 190 человек, а объем продаж в этом году должен составить 520 млрд вон (~$455,79 млн).

«Мы надеемся, что после запуска нового производственного комплекса с оборудованием мирового класса Boryung Pharmaceutical станет международной фармацевтической компанией. Мы приложим все усилия чтобы поддержать здоровое развитие нашей страны», — сообщили представители компании.