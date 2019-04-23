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Суд признал незаконной реконструкцию Матросского бульвара в Севастополе

Экономика

Благотворительный фонд «35-я береговая батарея» обязали прекратить все работы

Севастополь, 23 апреля 2019, 09:46 — REGNUM  Арбитражный суд Севастополя обязал благотворительный фонд депутата Алексея Чалого «35-я береговая батарея» прекратить строительные и земляные работы на Матросском бульваре в городе-герое, признав их незаконными. Решение принято 22 апреля.

«Суд решил: иск Благотворительного фонда историко-культурного развития города «35-я береговая батарея» оставить без удовлетворения. Иск правительства Севастополя удовлетворить», — отметил судья Алексей Погребняк.

Помимо этого «Охранное предприятие «Рубеж» должно прекратить действия, ограничивающие беспрепятственный доступ к вышеуказанным земельным участкам на территории Матросского бульвара.

Решение суда вступает в силу спустя месяц после его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший народный мэр Севастополя Алексей Чалый записал видеообращение, в котором охарактеризовал действия руководства правительства города Дмитрия Овсянникова «подлостью». Его недовольство вызвало решение местных властей остановить работы по реконструкции Матросского бульвара в центре Севастополя.

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