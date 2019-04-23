Долги регионов ДФО: Якутия наращивает, Колыма и ЕАО — снижают

Хабаровск, , 09:48 — REGNUM Задолженности большинства регионов Дальневосточного федерального округа за месяц с 1 марта по 1 апреля не изменились. Нарастила объём своих кредитов за это время только Якутия — с 49,9 до 50,2 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных министерства финансов РФ.

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Первое место по уровню долгов в ДФО у Хабаровского края, который набрал займов на 54,9 млрд рублей, в прошлом году обогнав лидировавшую по этому показателю Якутию. Третье место делят Забайкальский край и Амурская область, кредиты каждого из которых составляют 27,6 млрд рублей.

Снизили за прошедший месяц свои задолженности Бурятия, Магаданская область и Еврейская автономия — на 1,2 млрд, 400 и 100 млн рублей соответственно. В итоге госдолг Бурятии по данным на 1 апреля составлял 9,5 млрд рублей, Колымы — 14,5 млрд, Еврейской автономной области — 5,5 млрд.

На том же уровне по сравнению с мартом осталась сумма кредитов Чукотки (10,7 млрд), Приморского края (5,2 млрд) и Камчатки (4 млрд), так и не взял ни одного займа Сахалин. В совокупности все регионы Дальнего Востока должны банкам и государству 209,7 млрд рублей, на 1,5 млн рублей меньше, чем 1 марта 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM в феврале 2019 года Бурятия также активно снижала объём долгов, за месяц объём займов региона уменьшился на 3,1 млрд рублей. Также снижение тогда показали Якутия (на 400 млн), Еврейская автономия (на 80 млн) и Чукотский автономный округ (на 85 млн). Лидером роста долга стала Магаданская область, которая прибавила 1,1 млрд, 600 млн прибавила Амурская область, и ещё на 550 млн нарастил свой долг Забайкальский край.

В относительном исчислении, если примерить имеющиеся долги к количеству населения конкретного субъекта Федерации, картина меняется коренным образом. Так, лидером по государственному долгу на одного жителя субъекта с большим отрывом от остальных участников является Чукотка, где в феврале на каждого жителя приходилось 216 тыс. рублей долга субъекта. Затем идёт Магаданская область с 97,8 тыс. долга на каждого жителя, далее Якутия с 52 тыс. и Хабаровский край, где относительный долг на жителя составляет 41,5 тыс. рублей. В середине списка находятся Еврейская АО (35,6 тыс.), Приамурье (34 тыс.) и Забайкалье (25 тыс.). Камчатский край имеет 12 тыс. рублей долга в пересчёте на одного жителя, Бурятия — 8,9 тыс., в Приморье этот относительный показатель составляет всего 2,7 тыс. рублей.

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