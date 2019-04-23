Москва, , 09:37 — REGNUM Рубль продолжил наступление 22 апреля, прибавив к доллару и евро в среднем по 0,25% и обновив максимумы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Дальнейшее укрепление российской валюты выглядело закономерным, учитывая рывок цен на нефть к новым максимумам ноября 2018 года. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая доходила до отметки 63,70 руб., лишь слегка отошла от минимумов и осталась под давлением», — отметил эксперт.

Нефть продолжает дорожать, отыгрывая решение Вашингтона не продлевать послабления по санкциям для покупателей иранской нефти. Это сильно подстегивает страхи по поводу дефицита предложения. Об этом говорит отсутствие реакции рынка на вчерашний твит Трампа о том, что Саудовская Аравия и ОЭА компенсируют уходящие с рынка баррели.

«На фоне нефтяного ралли рубль получает хорошую поддержку, которая подкрепляется налоговым периодом в преддверии пиковых выплат — 25 апреля уплачивается налог на добычу полезных ископаемых, 29 апреля — налог на прибыль, а также ожиданиями смягчения риторики Банка России на фоне замедления инфляции.

Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 26 апреля. При дальнейшем стечении благоприятных обстоятельств доллар может дойти до отметки 63 руб.», — полагает Николаев.

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