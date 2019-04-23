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Starbucks Korea внесет лепту в сельское хозяйство города Пхёнтхэк

Экономика

Кофейный жмых сети кофеен будет использоваться на полях в качестве удобрения

Пхёнтхэк, Южная Корея, 23 апреля 2019, 09:21 — REGNUM  Кофейный жмых из сети кофеен Starbucks Coffee Korea будут использовать на сельскохозяйственных угодьях в качестве органического удобрения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

23 апреля, представители компании подписали соглашение о сотрудничестве совместно с представителями администрации города Пхёнтхэк, Korea Zero Waste Movement Network и сельскохозяйственной ассоциации города Пхёнтхэк.

Согласно данному соглашению, сеть кофеен будет предоставлять фермерам города кофейных жмых, который будет использоваться в качестве удобрения, а также продавать различную продукцию, выращенную на фермах города.

Известно, что компания предоставит фермерам Пхёнтхэка 13 505 мешков с кофейным жмыхом, а также проведет волонтерские мероприятия по оказанию помощи в сельских районах.

«Впервые мы заключили взаимовыгодное соглашение с местными органами власти. Мы будем использовать сельскохозяйственную продукцию, пополним наше меню, а также защитим окружающую среду», — сообщили представители компании.

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