Starbucks Korea внесет лепту в сельское хозяйство города Пхёнтхэк

Пхёнтхэк, Южная Корея, , 09:21 — REGNUM Кофейный жмых из сети кофеен Starbucks Coffee Korea будут использовать на сельскохозяйственных угодьях в качестве органического удобрения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

23 апреля, представители компании подписали соглашение о сотрудничестве совместно с представителями администрации города Пхёнтхэк, Korea Zero Waste Movement Network и сельскохозяйственной ассоциации города Пхёнтхэк.

Согласно данному соглашению, сеть кофеен будет предоставлять фермерам города кофейных жмых, который будет использоваться в качестве удобрения, а также продавать различную продукцию, выращенную на фермах города.

Известно, что компания предоставит фермерам Пхёнтхэка 13 505 мешков с кофейным жмыхом, а также проведет волонтерские мероприятия по оказанию помощи в сельских районах.

«Впервые мы заключили взаимовыгодное соглашение с местными органами власти. Мы будем использовать сельскохозяйственную продукцию, пополним наше меню, а также защитим окружающую среду», — сообщили представители компании.