Российский морской регистр судоходства одобрил продукцию ОНПП «Технология»

Обнинск, Калужская область, , 09:15 — REGNUM Изделия остекления ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, которые могут применяться в судовых иллюминаторах и рубочных окнах морских судов, получили одобрение Российского морского регистра судоходства. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Независимая проверка подтвердила, что качество нашего остекления соответствует требованиям судостроительной отрасли», — сообщил гендиректор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Отмечается, что в одобренную линейку изделий вошли закаленные стекла, многослойные электрообогреваемые оптические конструкции. Виды продукции зафиксированы в свидетельстве о типовом одобрении.

Добавим, специалисты ОНПП «Технология» имеют опыт создания высокотехнологичных изделий конструкционной оптики для водной техники: глубоководного аппарата «Мир», атомного ледокола «Россия», судна нового поколения на подводных крыльях «Комета 120М». Предполагается, что полученное свидетельство позволит предприятию расширить присутствие на рынке судового остекления.

Ранее специалисты обнинского предприятия были удостоены диплома национальной премии «Золотая идея» за разработку технологии производства авиационного остекления из оптического поликарбоната с многофункциональным покрытием.

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